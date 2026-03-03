L’Ue nella geopolitica attuale: a Malnate un incontro pubblico con l’europarlamentare Maran

A Malnate un momento di analisi per provare a connettere le grandi decisioni di Bruxelles con la dimensione locale. Giovedì 5 marzo (ore 20:45) la Sala Consiliare di via De Mohr ospita l’evento pubblico intitolato Prospettive europee nel contesto geopolitico attuale, un appuntamento che mette al centro il ruolo dell’Unione Europea in una fase storica complessa.

L’ospite principale della serata è Pierfrancesco Maran, europarlamentare del gruppo S&D (Partito Democratico) e attuale presidente della Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo. L’iniziativa, promossa dalla sezione locale del Partito Democratico di Malnate, vuole offrire ai cittadini gli strumenti per orientarsi tra i profondi cambiamenti che stanno segnando il presente, dalle tensioni internazionali alla competitività economica, passando per le politiche energetiche e le urgenze ambientali.

Il dibattito inizierà alle 20:45 e sarà moderato dalla sindaca Nadia Cannito. L’organizzazione ha previsto una struttura che favorisca il dialogo aperto, lasciando ampio spazio alle domande e agli interventi del pubblico presente, con l’obiettivo di approfondire temi che hanno un impatto concreto sulla quotidianità. In un mondo in rapida evoluzione, la comprensione delle scelte europee e delle prospettive future assume un valore fondamentale per l’intera cittadinanza.