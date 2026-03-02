“Sì, cambia la giustizia”: incontro pubblico a Cuveglio in vista del referendum costituzionale

L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione in vista della consultazione referendaria, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i punti cardine della riforma e favorire un dibattito aperto

Un appuntamento dedicato al confronto e all’approfondimento sul referendum costituzionale in materia di giustizia. Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 20.45, la Sala Polivalente di Cuveglio, in piazza Marconi, ospiterà l’incontro pubblico promosso dal movimento Lombardia Ideale a sostegno del “Sì”.

Al centro della serata i contenuti della riforma e le ragioni del cambiamento proposto. Interverranno gli avvocati penalisti Luca Marsico e Giorgio De Vincenti, che illustreranno gli aspetti tecnici e le ricadute pratiche delle modifiche costituzionali.

A introdurre i lavori sarà Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione in vista della consultazione referendaria, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i punti cardine della riforma e favorire un dibattito aperto.

«La popolazione è invitata a partecipare», auspicano gli organizzatori.