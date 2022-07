Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 8, 9 e 10 luglio

Le sponde del Lago Maggiore si preparano ad accogliere lo spettacolo delle Frecce Tricolore che sabato e domenica sorvoleranno i cieli tra Lombardia a Piemonte. A Villa Della Porta Bozzolo l’estate è tra picnic sull’erba e osservazione delle stelle, mentre domenica ci sarà l’ultima tappa del palio della Valbossa con una camminata aperta a tutti in una delle zone più belle e poco frequentate della nostra provincia.

EVENTI SPONSORIZZATI

BISUSCHIO – Torna la Sagra dello Gnocco Fritto che animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio da venerdì 8 a domenica 10 luglio. Tutte le informazioni

VARESE – Palace Grand Hotel, un’estate ricca di eventi. Una struttura unica in stile liberty nel cuore di Varese, uno scenario affascinante e ricco di storia, con affaccio sul Lago e vista sul monte Rosa: per l’estate 2022, Palace Grand Hotel ha in serbo un fitto programma di eventi – Tutte le informazioni

CARAVATE – Tre giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde. Non mancheranno buon cibo, fiumi di birra e attrazioni di ogni genere. L’appuntamento con i Summer Days è dall’8 al 10 luglio. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sul lungolago torna il tanto atteso Festival della cipolla. A cornice dell’evento, dalle ore 10, ci saranno i mercatini degli hobbisti e altri eventi correlati. Appuntamento domenica 10 luglio. Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Domenica 10 luglio, alla Rocca di Oggiona, storica location per ricevimenti e matrimoni, vi attende un grande barbecue a buffet. Tutte le informazioni

JERAGO – Presso Villa Cova (Municipio) si terrà il tradizionale Concerto d’Estate. Tutte le informazioni

VARESE – La Libreria degli Asinelli vi invita a due appuntamenti, entrambi in programma per venerdì 8 luglio, dalle 17.30 in poi per parlare di fotografia artistica e sociale – tutte le informazioni – e per la presentazione di una selezione di libri – tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

DOMODOSSOLA – A Domobianca360, località turistica ossolana comodamente raggiungibile dalla provincia di Varese e dal Canton Ticino, i mesi estivi sono perfetti per una gita fuori porta per rilassarsi, passare una giornata nel verde, fare sport e partecipare ad alcuni degli eventi appositamente organizzati. Tutte le informazioni

EVENTI

ARONA – Tutto quello che c’è da sapere sul weekend delle Frecce Tricolori. Esibizioni, iniziative e informazioni pratiche per raggiungere Arona. Il vicesindaco Gusmeroli ha diffuso i primi dettagli sull’evento che sta per arrivare – Tutte le informazioni

ANGERA – Una caccia al tesoro al Kapannone dei libri di Angera. L’evento è organizzato dalla Delegazione Fai Giovani della Valcuvia per sabato 9 luglio. Aperte le iscrizioni – Tutte le informazioni

VARESE– Fuga dal caldo, con la “notte bianca” nei rifugi antiaerei di Varese. Una simpatica iniziativa unisce conoscenza storica e il piacere del fresco: aperto il rifugio ai giardini ma anche quello, assai meno noto, di Biumo Inferiore – Tutte le informazioni

VARESE – Lo spettacolo della Luna vista dal Sacro Monte di Varese. Per offrire a tutti la possibilità di godere del suo spettacolo i telescopi dell’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” verranno portati al Belvedere Paolo VI del Sacro Monte venerdì 8 luglio alle 21, per un’osservazione pubblica – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno debutta la Festa dell’Aia. Appuntamento al 9 e 10 luglio all’oratorio San Giovanni Bosco con il gruppo della rievocazione storica di Sant’Antonio Abate. Sono previsti stand gastronomici, musica, giochi e una mini rievocazione storica – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Palio dei Castelli, secondo weekend con l’attesa corsa delle Botti – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Luna piena al Castrum, musica e osservazione astronomica al Parco Archeologico di Castelseprio

5a edizione dell’appuntamento al chiaro della Luna piena, nel suggestivo contesto del Castrum, dove, cullati dalle note delle arpe celtiche, vi aspetta un assaggio di osservazione astronomica. L’appuntamento è per venerdì 8 luglio a partire dalle 20.30 – Tutte le informazioni

LOMBARDIA – MARCHE – 30mila euro dalla Lombardia alle Marche grazie alla solidarietà delle Pro loco. Domenica 10 luglio sarà presentato a Cairate il volume che racconta l’opera di restauro delle opere d’arte danneggiate dal terremoto nelle Marche del 2016. Una grande opera di ricostruzione nata grazie al contributo solidale di Unpli Lombardia, che ha coinvolto tante Pro loco varesine – Tutte le informazioni

VARESE – Gli amici di San Fermo tornano a ripulire sentiero e Lavatoio. Appuntamento sabato 9 luglio alle ore 8.30 al Belvedere di Penasca, per ripulire insieme il lavatoio di san fermo e il sentiero per accedervi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena arriva la “Barcamatta”, la gara con le barche “fai da te”. All’interno di due giorni con diverse iniziative, anche per i più piccoli, arriva la prima gara ecosostenibile con barche realizzate con materiale di riciclo: appuntamento il 9 e il 10 luglio – Tutte le informazioni

CISLAGO – Sabato 9 luglio torna la Notte Bianca di Cislago. Le vie del centro si animeranno con musica dal vivo, street food, eventi per bambini, dj set, opportunità di shopping e intrattenimento per tutte le età – Tutte le informazioni

SARONNO – Una “biciclettata architettonica” alla scoperta degli edifici saronnesi progettati da Enrico Marini. Sabato 9 luglio, con partenza alle 7 da Casa Morandi (Biblioteca lato Santuario), della durata circa 1 ora, e ritorno attorno alle 8 a Casa Morandi, con concerto d’arpa e colazione a seguire – Tutte le informazioni

AZZATE – Una grande festa per inaugurare il parco giochi del Belvedere di Azzate. Appuntamento sabato 9 luglio alle ore 17. Giochi e merenda per i più piccoli. Il sindaco: “Finalmente consegniamo ai nostri bambini il parco che volevano” – Tutte le informazioni

ORINO – Caccia al tesoro musicale con indizi sonori nei boschi tra Orino e la Rocca. Saranno i musicisti della Filarmonica di Laveno nascosti nella vegetazione a guidare grandi e piccini al tesoro nell’evento di sabato 9 luglio – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Sfilata di moda e calciobalilla umano, un weekend speciale a Cavaria. Doppia serata di divertimento a Cavaria, con la possibilità di cenare insieme – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo l’estate tra picnic sull’erba e osservazione delle stelle. Il monumentale giardino all’italiana invita gli ospiti a speciali colazioni sull’erba- Tutte le informazioni

AZZATE – Con il Bossalito alla scoperta delle Piane Viscontee del Varesotto. Domenica 10 luglio ultima tappa del palio della Valbossa: camminata aperta a tutti in una delle zone più belle e poco frequentate della nostra provincia. Ecco come iscriversi – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 8, 9 e 10 luglio. Tra concerti, mostre, notti bianche e festival della birra, ecco le principali iniziative a Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Dalle Frecce al Liberty: cosa fare nel weekend dell’8, 9 e 10 luglio sul Lago Maggiore. Jazz, cinema, arte e passeggiate: tanti gli appuntamenti in programma questo fine settimana sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

SARONNO – Festival delle birre artigianali nell’estate di Saronno. Tre giorni di Festival delle Birre Artigianali in programma per l’8, 9 e 10 luglio in Villa Gianetti – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE– Clarinetto, fritto e salamella: a Casorate Sempione si apre l’estate con la Festa della Musica

Ma anche primi, hamburger speciale e vegetariano: è ampio il menù proposto dai cuochi del Corpo Musicale La Casoratese. La festa del prossimo weekend finanzierà Accademia interna e Junior Band – Tutte le informazioni

NATURA

VARESE – A luglio con Alfa passeggiata con spettacolo al Lago di Comabbio e gita al Sacro Monte. Una passeggiata lungolago con spettacolo per i più piccini, riciclattoli di Legambiente e merenda “Sballata” offerta dal sindaco a base di pane, miele da lui prodotto e marmellata. Evento gratuito – Tutte le informazioni

MACCAGNO – Alla scoperta della Val Veddasca, al via il programma di escursioni “Nel bosco degli arcieri”. La prima camminata ci sarà il 9 luglio tra natura, architettura, arte sacra e profana, vite dei santi e rappresentazioni teatrali che ne racconteranno storie e leggende – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

LAVENO MOMBELLO – Il “gigantismo” di Giorgio Laveri in mostra a Laveno Mombello. L’esposizione prende il titolo di “L’oro di Giorgio” e si terrà alla Galleria d’arte Ottonovecento e al Museo Internazionale del Design Ceramico con una selezione di 40 opere dell’artista – Tutte le informazioni

MALNATE – SOLBIATE CON CAGNO – Acquerelli e laboratorio artistico con Milena Vanoli nella valle del Lanza per il weekend di “Arte in Trotto”. Sabato 9 e domenica 10 luglio l’esposizione pittorica “Acquarelli Botanici” e tante altre attività alla scoperta del Parco – Tutte le informazioni

VARESE – Al Museo Castiglioni di Varese gli “Archetipi danzanti” intagliati da Walter Tacchini – Tutte le informazioni

VARESE – Dietro le quinte di un capolavoro: la collezione Marcobi svela il Guttuso segreto. La mostra al Castello di Masnago presenta l’archivio di Nino Marcobi con foto e testi inediti realizzati nello studio di Velate dell’artista – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Prorogata al Chiostro di Voltorre la mostra “… Oltre l’indifferenza”. L’esposizione realizzata dal Progetto Rughe in occasione della manifestazione per la sensibilizzazione sulla malattia dell’Alzheimer chiuderà il 17 luglio – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Andrea Vitali ospite in biblioteca a Busto Arsizio per il BA Cultura per l’estate. Venerdì 8 luglio nella sala Monaco della Biblioteca il notissimo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo “Sono mancato all’affetto dei miei cari” – Tutte le informazioni

SPORT

BASEBALL – Una domenica all’insegna del baseball con Patrini e New Malnate Softaball. Al “Gurian Field” in mattinata le partite di campionato delle ragazze, nel pomeriggio una dimostrazione di baseball per ciechi – Tutte le informazioni

VARESE – Sport e solidarietà per il Memorial Roberto Tamborini a San Fermo. L’evento promosso dall’associazione Dove due o tre entra nel vivo con le ultime partite nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 luglio. Finalissime e mini torneo domenica – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CAIRATE – Al Monastero di Cairate appuntamento con il Cinema all’aperto. Venerdì 8 luglio “Abel il figlio del vento” inserito nella rassegna di Esterno Notte estate 2022 – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo lo spettacolo “Butterfly” del Teatro Blu. In scena Silvia Priori. Lo spettacolo è parte del Festival internazionale di teatro dell’Insubria e nella Macroregione Alpina – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – A Gazzada Schianno “Il filo del Mare”: tra musica e racconti si parla di migrazione. Domenica 10 Luglio nel Parco di Villa de Strens la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno presenta lo spettacolo teatrale interpretato da Michela Prando e Giulia Ananìa – Tutte le informazioni

MUSICA

BREZZO DI BEDERO – Nella canonica di Brezzo di Bedero torna la stagione musicale: il 9 luglio il primo concerto. Dopo lo stop a causa dell’emergenza sanitaria, la stagione è pronta per la 48esima edizione. La direzione della prima serata sarà del Maestro Marco Cadario – Tutte le informazioni

AZZIO – Ad Azzio due giovanissimi protagonisti di Musicuvia con “pianoforte e contrabbasso nei secoli”. Il 10 luglio, nel cortile Bariatti nei pressi della Chiesa parrocchiale, i giovani talenti Fabio De Bortoli e Fabrizio Buzzi presenteranno un viaggio nel tempo dal Settecento a oggi – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Al Monastero di Torba il concerto dei Solisti Ambrosiani e il ciclo “Racconti al tramonto”. Sabato 9 luglio l’appuntamento con il coro e un repertorio di pagine vocali e strumentali di altri tempi. E gli appuntamenti serali al sito sono anche altri – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Appuntamento con Ceresio Estate e il concerto di Vittorio Ghielmi. Ospite della rassegna uno dei massimi rappresentanti a livello mondiale della viola da gamba – Tutte le informazioni

CUVIO – In Valcuvia ritorna “Musicuvia”. Moltissime iniziative culturali e legate alla musica, a anche alla natura e alle tradizioni del territorio – Tutte le informazioni