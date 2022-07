A Caravate è tempo di Summer Days

Tre giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde. Non mancheranno buon cibo, fiumi di birra e attrazioni di ogni genere

Caravate e la Pro Loco celebrano l’estate con un evento che porterà in città musica, buon cibo e tanto divertimento.

L’appuntamento è per i giorni 8, 9 e 10 luglio presso l’area verde di Caravate, in via Leopardi n. 4. Per l’occasione, lo spazio si riempirà di mercatini, bancarelle, giochi stand gastronomici e molto altro.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio

Stand gastronomico, DJ Set, intrattenimento con spettacoli di fuoco. Dalle ore 22 Disco Party ’80,’90,’00.

Sabato 9 luglio

Dalle ore 18 apericena, a seguire Show Maccaggi (ore 19.30) e alle 21.30 musica live con Iguai, la Vasco Tribute Band.

Solo per la giornata di sabato sarà possibile effettuare un volo in mongolfiera (a partire dalle ore 18.30).

Il volo sarà vincolato a condizioni meteo favorevoli (no vento o pioggia).

Domenica 10 luglio

Ore 12.30 apertura dello stand gastronomico. A seguire giochi, musica e fiumi di birra.

CONTATTI

Pro Loco Caravate

@: proloco-caravate@libero.it

Sito | Facebook | Instagram