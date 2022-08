Torna la rassegna d’arte a Penasca di San Fermo

La manifestazione a cura del Gruppo Culturale “Amici di San Fermo” vede in mostra le opere di più di quaranta artisti tra pittori scultori e fotografi e diversi eventi in programma

L’antico borgo di Penasca di San Fermo di Varese ormai da 41 anni propone – a cura del Gruppo Culturale “Amici di San Fermo”- la “Rassegna d’arte Penasca di San Fermo un borgo da riscoprire” con la presenza delle opere di più di quaranta artisti tra pittori scultori e fotografi e la Collettiva sul tema delle nostre montagne. La finalità è che le corti possano dialogare tra cultura e curiosità.

La manifestazione inizia sabato 3 settembre con il preludio alla rassegna dalle ore 16: la Compagnia Teatrale Instabile Quick propone nel giardino di Villa Bonacina lo spettacolo teatrale “Gran Varietà”, con ingresso gratuito. Alle ore 18 è in programma la Santa Messa nel Santuario dei Santi Fermo e Rustico con la presenza della Corale di San Vittore diretta dal Maestro Giacomo Mezzalira.

Domenica 4 settembre, dalle ore 10 alle 19.30, la manifestazione entra nel vivo con l’esposizione delle opere per le vie del centro dando il via alla 41° edizione della rassegna per il borgo. Al Santuario dei Santi Fermo e Rustico sarà possibile vedere l’omaggio all’artista Mario Alioli. Dalle 16.30 le vie saranno animate dal gruppo di Musica Popolare “Cann Cord e Pell” che si esibirà nei cortili. Alle 18 davanti al Santuario il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia Stefano Galli saluteranno i convenuti con conferimento del 16° Premio Penasca a Maria Grazia Brusa Alberto Alliaud e consegneranno il riconoscimento a Giannino Pozzi.

Alle 19.30 chiusura dell’evento ed estrazioni dei numeri della lotteria con in palio opere artistiche offerte.