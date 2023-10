Una castagnata a sostegno del Canile di Varese

E’ tempo di castagnate, e domenica 15 Ottobre ce ne sarà una per il Canile di Varese: l’appuntamento è dalle 14.30 alle 18.30

Sarà un pomeriggio in compagnia con caldarroste, cioccolata calda, tè, e ottime torte in un momento di convivialità per gustare insieme una tipica merenda autunnale e dare il sostegno alla causa del canile.

Gli amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti, e l’intero ricavato della giornata sarà destinato ai veri protagonisti della festa, i cani del canile. Per il parcheggio, seguire l’ingresso sterrato di via Molinazzo e seguire il percorso che porta in canile: il consiglio è di NON accedere da via Friuli.