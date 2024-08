Al Chiostro di Voltorre di Gavirate il concerto del Trio Klezmer

Antonio sacco, violino, Massimiliono Limonetti, clarinetti, Giorgio Dellarole, fisarmonica, Fabio Zavattaro, voce recitante in scena per il secondo appuntamento con il Festival Lago Maggiore Musica

Secondo appuntamento con il Festival Lago Maggiore Musica promosso da Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con la Città di Gavirate. Appuntamento per mercoledì 21 agosto, alle 21, al Chiostro di Voltorre (Via San Michele) con il Trio Klezmer con Antonio sacco, violino, Massimiliono Limonetti, clarinetti, Giorgio Dellarole, fisarmonica, Fabio Zavattaro, voce recitante.

Su un territorio vastissimo, dai Balcani al Baltico, musicisti girovaghi e stanziali hanno pregato, riso e pianto con la musica klezmer, santa e trasgressiva allo stesso tempo, tramandando un patrimonio ricchissimo, divenuto punto d’incontro del folklore europeo. Nel klezmer non meraviglia se accanto alla musica delle origini sono evidentissime le influenze tzigane, arabe, greche e spagnole. Anche quando il klezmer emigrò negli Stati Uniti non potè fare a meno di accogliere nuove influenze occidentali e della musica jazz. Attualmente la musica klezmer è spesso eseguita da organici misti nei quali, accanto a strumenti più tradizionali come violino, clarinetto, chitarra e fisarmonica, trovano spazio strumenti più moderni. La riscoperta del klezmer è legata al grande rilancio della world music che ha caratterizzato gli ultimi decenni e alla straordinaria familiarità delle sue sonorità verso tutte le tipologie di ascoltatori.

Ingresso a offerta libera.

Info: biblioteca comunale 0332748278 – biblioteca@comune.gavirate.va.it