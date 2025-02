Arriva al teatro Condominio “Cammela” con il suo club delle mamme

Domenica 16 febbraio 2025 alle 17 arriva al teatro Condominio di Gallarate Chiara Anicito, in arte “Cammela”.

Attrice poliedrica, già vincitrice del ‘Premio Charlot 2022’ (unica donna, in ben 34 edizioni) ha finora riempito in poco tempo il Parioli di Roma e le sale di Modena, di Milano e di Palermo di bambini e di mamme, compresi i papà e diversi insegnanti con allievi.

Domenica 16, finalmente, la spassosissima artista è pronta a riempire la platea e galleria del teatro Condominio Gassman di Gallarate. Cammela ha già conquistato migliaia di followers sul web, lo confermano le visualizzazioni in costante crescita, i commenti entusiasti, così come le prossime date a teatro in altri capoluoghi italiani.

Un pomeriggio all’insegna delle risate, grazie al personaggio nato dalla fantasia di Chiara, una mamma a tutti gli effetti anche nel privato. Interagendo con il pubblico, spontanea anche nell’improvvisazione o le simpatiche trovate del momento, coinvolge i presenti (a volte con un lancio di panini o invitando un papà sul palco per una lezione di stiro), regala sorrisi e gag a suon di monologhi, balletti, parodie e canzoni, portando grandi e piccoli nel suo mondo di comicità semplice, priva di doppi sensi e mai volgare.

Nata in Sicilia, ama spesso rivolgersi al pubblico così: «Sono siciliana… non si sente, vero? Perché c’ho sto brutto vizio che, ogni volta che vado in giro per venire in un teatro bello come il vostro, perdo un po’ di accento e parlo come si fa qui… ma ‘sta cosa ca’ però mi piace, ah!». Oppure, quando ha un dubbio, chiedendo all’assistente vocale “Guggo” (Google) che ritiene “maladucato” se, per caso, usa toni un po’ impertinenti per via delle sue incessanti richieste.

Il punto di forza di “Cammela” è questo: racconta a modo suo tante realtà della vita quotidiana, spaziando dall’uscita di scuola dei bambini alle introvabili corsie e scaffali di un ipermercato. Eppure il pubblico si immedesima, ride, si riconosce. C’è un po’ di lei in ogni mamma, nei papà, tra chi insegna a scuola e fra chi a scuola ci va. I bambini l’adorano, come “il gruppo delle mamme” di ogni teatro e di ogni città.

Il fenomeno Cammela piace, piace tanto. Anche quando alla fine esce dal suo personaggio e torna ad essere lei, solo Chiara. Mamma di Agatuccia di 2 anni e di Santino, 9 anni, nonché moglie del suo Placido: che ama la famiglia, che segue i figli nei compiti e nell’educazione, nei rapporti con la scuola e nella vita familiare. Una mamma che si offre alla vita in modo pulito e ingenuo, senza sovrastrutture. Una mamma, insomma, semplice. Questo dice di lei: anche se per tanti, anzi tantissimi, non è altro che la più divertente mamma “star”.

Per Acquisti on line senza ricarico extra su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e saldo fra i migliori non ancora invenduti). Da ritirare già stampati prima dello spettacolo. Online con scelta immediata posti e costo prevendita: TicketOne.it. Prenotazioni: biglietteria@teatrocondominio.it -Info teatro (solo feriali, pomeridiano): 349 8453969