La montagna in 7 film: il Banff Mountain Film Festival fa tappa anche a Varese

Appuntamento giovedì 13 febbraio al Cinema Teatro Nuovo, un’occasione unica per immergersi in un programma di 7 film selezionati, provenienti da tutto il mondo, che raccontano imprese straordinarie e storie di amicizia e determinazione

La tredicesima edizione del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Italia è in pieno svolgimento, continuando a ispirare la sua community di oltre 35.000 persone. Questa straordinaria rassegna cinematografica porta sul grande schermo terre remote, luoghi incontaminati e nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione. Un invito a vivere la natura, conoscerla, amarla e rispettarla.

Partito con il tutto esaurito a Milano lo scorso 4 febbraio, il tour nazionale sta attraversando oltre 40 città italiane con proiezioni spettacolari e terminerà il 14 marzo a Catania. Tra le tappe più attese c’è quella di Varese, in programma giovedì 13 febbraio presso il Cinema Teatro Nuovo.

La serata di Varese rappresenta un’occasione unica per immergersi in un programma di 7 film selezionati, provenienti da tutto il mondo, che raccontano imprese straordinarie e storie di amicizia e determinazione. Gli spettatori potranno vivere esperienze emozionanti attraverso le immagini di:

Climbing nel Karakorum;

Avventure in kayak nelle isole Svalbard;

Discese di sci e freeride in Giappone;

Acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco;

Escursioni in MTB alla scoperta delle Dolomiti.

Ogni film è una celebrazione dell’esplorazione dei luoghi selvaggi, della gioia della condivisione e della libertà che solo la natura incontaminata può offrire. Il BANFF è un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, un richiamo che parla a tutti, anche a chi vuole esplorare i luoghi più vicini con occhi nuovi.