L’Automobile Club Varese organizza un ciclo di incontri sulla tutela legale dell’automobilista

L’Automobile Club Varese promuove un’iniziativa dedicata agli automobilisti interessati a comprendere meglio i propri diritti e le modalità di tutela legale. Il ciclo di incontri, intitolato “La tutela legale dell’automobilista. Quando e come l’automobilista può difendersi da sé”, si articolerà in tre moduli che si svolgeranno presso la sede di Automobile Club Varese e in modalità webinar.

Primo modulo – 20 febbraio 2025, ore 18:30

“Le modifiche al Codice della Strada e l’opposizione alle sanzioni amministrative”

Nel primo appuntamento si discuteranno le recenti modifiche al Codice della Strada, approfondendo le modalità di redazione di un ricorso per l’opposizione alle sanzioni amministrative, i termini per il ricorso e la relativa competenza. Il focus sarà sulle principali questioni giuridiche e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Interverranno:

Avv. Valentina Meroni e Avv. Sergio Terzaghi (Studio Legale Terzaghi);

Dott. Antonio Rigatti e Dott. Luciano De Crescienzo (Tutela Legale e Assistenza – Sara Assicurazioni S.p.A.);

Dott. Massimo Marnati (Agente Sara Assicurazioni S.p.A.).

Durante l’incontro verranno illustrate le garanzie offerte ai soci ACI attraverso le polizze di tutela legale di Sara Assicurazioni.

Secondo modulo – 27 febbraio 2025, ore 18:30

“La procedura di risarcimento danni in caso di sinistro stradale”

Il secondo incontro sarà dedicato alle procedure previste dal Codice delle Assicurazioni per ottenere il risarcimento danni in caso di sinistro. Saranno esaminati gli adempimenti necessari per avviare la richiesta e le tecniche liquidative adottate dalle compagnie assicurative.

Relatori:

Avv. Sergio Terzaghi (Studio Legale Terzaghi);

Dott.ssa Francesca Bova (Responsabile CLA Genova di Sara Assicurazioni S.p.A.);

Dott. Massimo Marnati (Agente Sara Assicurazioni S.p.A.).

I partecipanti riceveranno suggerimenti pratici per gestire al meglio la propria pratica di risarcimento e ottenere un equo indennizzo, come previsto dalla normativa vigente.

Terzo modulo – 6 marzo 2025, ore 18:30

“La guida in stato d’ebbrezza alla luce delle ultime novità del Codice della Strada”

L’ultimo incontro tratterà la disciplina della guida in stato d’ebbrezza e le relative sanzioni previste dal Codice della Strada. Verranno analizzate le strategie difensive attuabili in sede penale e le eventuali problematiche liquidative connesse alle polizze assicurative.

Interverranno:

Avv. Martina Zanzi e Avv. Sergio Terzaghi (Studio Legale Terzaghi);

Dott. Andrea Ferretti (Liquidatore Sinistri senior Sara Assicurazioni S.p.A.);

Dott. Massimo Marnati (Agente Sara Assicurazioni S.p.A.).

L’iniziativa di Automobile Club Varese si propone di offrire ai soci e agli automobilisti una panoramica completa sulle modalità di tutela legale, con il supporto di esperti del settore. La partecipazione è aperta sia in presenza che online, garantendo un’ampia accessibilità ai contenuti trattati.