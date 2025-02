Una serata di crimine e mistero alla Biblioteca di Barasso

La serata vedrà protagonista Maria Giuliani, criminologa e autrice di romanzi gialli, che presenterà le sue opere e accompagnerà il pubblico in un viaggio tra misteri, indagini e colpi di scena

Se sei un appassionato di gialli e intrighi da risolvere, non puoi perdere l’evento speciale in programma per venerdì 28 febbraio 2025 alla Biblioteca di Barasso.

La serata vedrà protagonista Maria Giuliani, criminologa e autrice di romanzi gialli, che presenterà le sue opere e accompagnerà il pubblico in un viaggio tra misteri, indagini e colpi di scena. Oltre a scoprire i dettagli dei suoi libri, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il mondo del crimine e della sua analisi attraverso un’interessante tavola rotonda sullo scenario del crimine.

Dettagli dell’evento

Dove: Biblioteca di Barasso, via Don Parietti 6

Quando: Venerdì 28 febbraio 2025

Orario: 21:00

Ingresso: Gratuito

L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto del Centro Commerciale Campo Dei Fiori di Gavirate.

Un’opportunità unica per gli amanti del giallo

Sarà un’occasione imperdibile per incontrare Maria Giuliani, ascoltare i retroscena della sua scrittura e immergersi nelle atmosfere noir che caratterizzano i suoi romanzi. Un appuntamento perfetto per chi ama i libri che sanno tenere con il fiato sospeso fino all’ultima pagina!

Per informazioni:

Libreria Giunti al Punto – Centro Commerciale Campo Dei Fiori, Viale Ticino 82, 21026 Gavirate (VA)

Tel: 0332 744305

Email: gavirate@giunti.it