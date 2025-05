“Il loro grido è la nostra voce”: a Varese una serata di poesia e musica per la Palestina

In occasione del 77° anniversario della Nakba, un evento per ricordare la tragedia palestinese e celebrare la sua forza vitale e di resistenza

Il 15 maggio 2025, in occasione del 77° anniversario della Nakba, la catastrofe che ha segnato il popolo palestinese, la città di Varese ospiterà un evento speciale per riflettere su una tragedia che continua a colpire migliaia di persone. La manifestazione, dal titolo “Il loro grido è la nostra voce”, offrirà un’occasione unica per conoscere meglio la realtà palestinese, attraverso il potere della poesia e della musica.

L’evento si articolerà in due momenti distinti: dalle 18 alle 19, ci sarà un incontro all’aperto in piazza Garibaldino, mentre dalle 21 alle 22:30, il pubblico si sposterà nella Sala della Parrocchia Kolbe, in viale Aguggari 140, per il secondo momento della serata.

Le poesie, recitate in italiano, saranno declamate da Francesca Brusa Pasqué, Marina De Juli, Giovanni Ardemagni e Federico Lastaria. Alcuni dei testi saranno anche pronunciati nella lingua originale da una coppia di giovani palestinesi che risiedono in provincia, offrendo un’esperienza ancora più autentica e toccante. L’evento sarà arricchito da brevi brani musicali e di canto, e da interventi parlati che aiuteranno a comprendere meglio la tragedia palestinese e la straordinaria forza di resistenza di questo popolo, che continua a lottare dal 1948.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere anche sulla resilienza del popolo palestinese, il cui grido di libertà e giustizia continua a farsi sentire, nonostante il pesante fardello della storia. Un invito a non dimenticare e a sostenere la causa della pace, oggi più che mai rilevante alla luce dei recenti eventi.