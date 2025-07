A Carnago torna il Festival di Multivisione con proiezioni fotografiche e racconti d’autore

Il 13° Festival di Multivisione di Carnago si svolgerà giovedì 24 luglio 2025 alle 21.15 nella Chiesa di San Rocco, in via Italia. L’iniziativa, curata da Graziano Biscotti e organizzata dalla Pro Loco Carnago con il patrocinio del Comune, propone una serata di immagini e racconti in cui la fotografia diventa spettacolo e narrazione.

Un appuntamento che unisce fotografia e musica

La multivisione è una forma espressiva che combina fotografie, musica e testi per creare racconti visivi coinvolgenti. Il festival di Carnago, giunto alla tredicesima edizione, è ormai un appuntamento fisso per appassionati e curiosi del territorio, grazie alla varietà dei temi e alla qualità delle opere proposte.

Il programma della serata

Sul grande schermo si alterneranno lavori di diversi autori, ognuno con il proprio linguaggio visivo e poetico. In programma:

Edoardo Tettamanzi: “Gocce di rugiada”, foto di Lucio Ulian

Andrea Pivari: “Astratto” e “Ottavo giorno – Il sogno”

Luigi Favaretto: “Cavalli e Cavalieri”

Mariella Mesiti: “Con gli occhi di una donna”

Enrico Chiaravalli: “Il principe del deserto” e “Il canto dell’orrido”

Giuliano Provino: proiezioni fotografiche inedite

Caterina Patetta: “Le rose dell’abbandono”

Renzo Broglia: proiezioni fotografiche sul tema del sogno

Ingresso libero e collaborazione

L’ingresso è gratuito e la serata si svolge in collaborazione con l’AIDAMA, Associazione Italiana degli Autori di Multivisione Artistica, con il supporto di realtà locali e sponsor.