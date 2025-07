Cabiaglio per la Palestina: musica, arte e poesia per la solidarietà

Giovedì 24 luglio, alla chiesa di San Carlo, un evento collettivo per raccogliere fondi destinati alla popolazione di Gaza e riflettere sulla pace attraverso testimonianze, musica e arte

Musica, arte e poesia si intrecciano per una serata dedicata alla solidarietà verso la Palestina. Giovedì 24 luglio alle ore 20.30, nella chiesa di San Carlo di Castello Cabiaglio, si terrà l’iniziativa Cabiaglio per la Palestina, pensata per sensibilizzare e creare una consapevolezza collettiva sulla situazione che vive la popolazione di Gaza.

L’evento sarà a ingresso con offerta e l’intero ricavato verrà devoluto per aiutare le persone di Gaza che lottano ogni giorno per sopravvivere.

La parte musicale sarà curata dai DiBà, con Dino Scandale (kora, kamale’ngoni) e Sebastiano Morgavi (kora e percussioni). Ad arricchire il programma parteciperanno anche Eleonora Manfredi (voce e chitarra), Caterina Dell’Agnello (violoncello) e Laura Platinetti (flauto traverso).

Spazio anche alle testimonianze di Michela Mazzucchi, Hasan Naeem e Filippo Bianchetti, alla recita poetica di Ghassan Skaini e alle opere pittoriche di Haifa Baradiyyha.