OstiNati Reload: il 26 luglio inaugura il nuovo “maniero urbano” di Varese tra vini e tapas

Armature in vetrina, stendardi medievali alle pareti, nuovi taglieri con tapas e salse d’ispirazione esotica, ma soprattutto la stessa passione di sempre per i grandi vini e i buoni cocktail: il 26 luglio OstiNati, Pane e Vino “riapre” le porte con una nuova gestione e un volto rinnovato.

Lo storico locale di Varese rilancia con un restyling tutto ispirato al mondo medievale: un’atmosfera calda e suggestiva, pensata per stupire chi già lo frequentava e conquistare nuovi ospiti. La protagonista della vetrina principale sarà un’armatura scintillante, mentre bandiere e stendardi colorati decoreranno le sale interne, trasformandole in un piccolo maniero urbano.

Ma la novità non si ferma all’arredo: in occasione dell’inaugurazione, la nuova proprietà proporrà un primo assaggio di nuovi taglieri con tapas e salse dall’impronta esotica, preludio a un menù completamente rinnovato che sarà svelato a breve. Non mancheranno i punti fermi che hanno reso OstiNati uno dei locali più amati in città: la cantina ben fornita con grandi vini italiani e internazionali, i cocktail classici e creativi, gli amari e una selezione di drink alcolici e analcolici.

OstiNati resta infatti anche una vera enoteca, dove la cura per la qualità e l’accoglienza continueranno a essere i marchi di fabbrica. L’appuntamento per scoprire tutto questo è fissato per sabato 26 luglio, con una serata inaugurale che promette di far rivivere un pezzo di storia cittadina in una veste nuova e affascinante.

Per informazioni e prenotazioni: 349 6482193.

Contatti

OstiNati Reload

Via Donizetti Gaetano, 4, 21100 Varese VA

M:+39 349 648 2193

Sito | Facebook | Instagram