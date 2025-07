Tutte le strade portano a Sant’Alessandro di Castronno: si cammina verso la grande panchina gialla

Mercoledì 9 luglio alle ore 18.00 prende il via il secondo appuntamento del ciclo di passeggiate “Tutte le strade portano a Sant’Alessandro di Castronno” con partenza da Materia Spazio Libero. Il ritrovo è fissato per le 18.00 in sede (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro). Da qui partirà un percorso semplice e accessibile fino alla Panchina Smile, lungo la Via delle Api.

Colorata di giallo, la Panchina Smile è diventata un piccolo simbolo locale di accoglienza e attenzione. Voluta e realizzata dal Gruppo Smile, invita chi passa a fermarsi, osservare, leggere, chiacchierare. Un invito a rallentare, ma anche a riscoprire il territorio come spazio di relazione e di cura condivisa.

Le passeggiate organizzate da Materia vogliono essere momenti informali di incontro, per abitare i luoghi con uno sguardo nuovo, promuovere il benessere, ascoltare storie e coltivare relazioni.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Consigliate scarpe comode, acqua e voglia di camminare insieme.

Al termine della camminata, chi lo desidera potrà fermarsi nel giardino di Materia per bere qualcosa o semplicemente continuare la serata in compagnia del Cortisonici Film Festival, in programma alle ore 21.00.

Per accedere al servizio caffetteria è necessario essere soci di Anche Io APS. Maggiori informazioni: materiaspaziolibero.it