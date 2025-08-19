A Orago “Tutti i santi mesi”: incontri mensili tra spiritualità e comunità con Don Jacopo

Ogni mese, da settembre a dicembre 2025, il Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” di Orago ospita l’iniziativa “Tutti i santi mesi”: un ciclo di incontri dedicato alla conoscenza e alla spiritualità, in collaborazione con Don Jacopo Speroni.

Gli appuntamenti si svolgono in via G. Galilei 8 a Orago (Varese), dalle ore 10.30 alle 11.30, con ingresso libero e gratuito aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è organizzata da Codess Sociale con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago.

Un percorso tra fede e cultura

Durante ogni incontro si approfondisce la vita di alcuni santi celebrati nel mese in corso, offrendo ai partecipanti un’occasione per riflettere, condividere e pregare insieme. È un’iniziativa pensata per rafforzare il senso di comunità e offrire un momento di ascolto e spiritualità aperto a tutte le età.

Le date degli incontri

Lunedì 22 settembre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025

Lunedì 17 novembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025

Tutti gli incontri si tengono nella sala del Centro Diurno, già sede di altre attività aggregative e culturali. La presenza di Don Jacopo garantisce un taglio pastorale e accogliente agli appuntamenti, rendendoli un punto di riferimento per la comunità locale.

Dove trovare informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0331 215233.