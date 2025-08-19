Jerago con Orago
A Orago “Tutti i santi mesi”: incontri mensili tra spiritualità e comunità con Don Jacopo
Momenti di preghiera e scoperta delle vite dei santi, da settembre a dicembre al Centro Diurno Don Ghiringhelli
Ogni mese, da settembre a dicembre 2025, il Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” di Orago ospita l’iniziativa “Tutti i santi mesi”: un ciclo di incontri dedicato alla conoscenza e alla spiritualità, in collaborazione con Don Jacopo Speroni.
Gli appuntamenti si svolgono in via G. Galilei 8 a Orago (Varese), dalle ore 10.30 alle 11.30, con ingresso libero e gratuito aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è organizzata da Codess Sociale con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago.
Un percorso tra fede e cultura
Durante ogni incontro si approfondisce la vita di alcuni santi celebrati nel mese in corso, offrendo ai partecipanti un’occasione per riflettere, condividere e pregare insieme. È un’iniziativa pensata per rafforzare il senso di comunità e offrire un momento di ascolto e spiritualità aperto a tutte le età.
Le date degli incontri
-
Lunedì 22 settembre 2025
-
Lunedì 27 ottobre 2025
-
Lunedì 17 novembre 2025
-
Lunedì 15 dicembre 2025
Tutti gli incontri si tengono nella sala del Centro Diurno, già sede di altre attività aggregative e culturali. La presenza di Don Jacopo garantisce un taglio pastorale e accogliente agli appuntamenti, rendendoli un punto di riferimento per la comunità locale.
Dove trovare informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0331 215233.