Mesenzana torna al Medioevo

Mesenzana è pronta a fare un tuffo nella storia. Sabato 23 e domenica 24 agosto andrà in scena la grande Festa Medievale, un evento che promette atmosfere suggestive e coinvolgenti “tra fuoco e fiamme”. Il programma è ricco e variegato: stand gastronomici per gustare le specialità del territorio, esibizioni spettacolari di cavalieri, falconieri e arcieri, momenti di gioco e didattica, oltre a emozionanti combattimenti. (foto di repertorio)

Non mancheranno tante altre sorprese che renderanno indimenticabile la due giorni. L’apertura è fissata per sabato alle ore 17, mentre la domenica le attività inizieranno già dal mattino, a partire dalle 10.30.