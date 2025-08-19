Varese News

Mesenzana torna al Medioevo

Il 23 e 24 agosto la città si anima con cavalieri, falconieri, arcieri, stand gastronomici e spettacoli

Sagre, Fiere e Feste

23 Agosto 2025 - 24 Agosto 2025

Mesenzana è pronta a fare un tuffo nella storia. Sabato 23 e domenica 24 agosto andrà in scena la grande Festa Medievale, un evento che promette atmosfere suggestive e coinvolgenti “tra fuoco e fiamme”. Il programma è ricco e variegato: stand gastronomici per gustare le specialità del territorio, esibizioni spettacolari di cavalieri, falconieri e arcieri, momenti di gioco e didattica, oltre a emozionanti combattimenti. (foto di repertorio)
Non mancheranno tante altre sorprese che renderanno indimenticabile la due giorni. L’apertura è fissata per sabato alle ore 17, mentre la domenica le attività inizieranno già dal mattino, a partire dalle 10.30.

19 Agosto 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

