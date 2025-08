Politica estera al centro della Festa della Schiranna: incontro con Brando Benifei e Alice Bernardoni

La Festa della Schiranna dedica la serata di domenica 10 agosto a un tema di grande attualità internazionale: la politica estera tra Gaza e Stati Uniti. L’incontro si svolge alle 21.15 nell’area feste di via Vigevano 26 a Varese e vede la partecipazione di Brando Benifei, presidente della delegazione UE-USA al Parlamento Europeo, e Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Partito Democratico.

Un confronto su scenari globali e ricadute locali

L’appuntamento si inserisce nel programma di incontri e dibattiti della tradizionale Festa dell’Unità, che quest’anno punta a un approfondimento sul ruolo dell’Europa e dell’Italia nei rapporti internazionali. Il dialogo tra Benifei e Bernardoni affronterà la complessa situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla crisi di Gaza, e le relazioni transatlantiche tra Unione Europea e Stati Uniti.

I protagonisti dell’incontro

Brando Benifei, europarlamentare e presidente della delegazione UE-USA, porterà la prospettiva del Parlamento Europeo sui principali dossier di politica estera. Alice Bernardoni, segretaria del PD della provincia di Varese, introdurrà il dibattito contestualizzandolo nel quadro politico italiano e locale.

Dove e quando

L’incontro si svolge domenica 10 agosto alle ore 21.15 presso l’Area Feste Schiranna di Varese, in via Vigevano 26. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire temi di attualità internazionale in un contesto di confronto aperto e partecipato.

Informazioni utili

L’appuntamento è organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici della provincia di Varese nell’ambito della Festa della Schiranna, che prosegue per tutta l’estate con dibattiti, concerti e momenti di socialità.