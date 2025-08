Un tuffo nei sapori del mare: la tradizione marinara conquista Cassano Magnago

La Sagra del Pesce porta a Cassano Magnago le delizie della cucina marittima. Appuntamento dal 9 all’12 agosto L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei sapori del mare. Da venerdì 8 a domenica 10 agosto, presso l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, arriva la

SAGRA DEL PESCE

un evento organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Una tre giorni interamente dedicata ai piatti di mare più amati della tradizione italiana, rivisitati con cura dai nostri chef in chiave contemporanea.

L’Area Feste di Via Primo Maggio si trasforma in un piccolo borgo marinaro nel cuore della provincia varesina, dove tra profumo di fritto, musica dal vivo e convivialità, sarà possibile vivere un’esperienza di gusto unica, anche senza partire per le vacanze.

Menù da batticuore: dal tagliere di mare ai panini gourmet

Che siate amanti del pesce classico o curiosi di provare nuovi accostamenti, il menù accontenta ogni palato:

Tagliere di mare con spada marinato, cozze gratinate, gamberi in salsa rosa e altro ancora

con spada marinato, cozze gratinate, gamberi in salsa rosa e altro ancora Scialatielli alla pescatora e paccheri con pesce spada e melanzane

e Fritto misto croccante, pesce spada al salmoriglio, e originali panini come quello con polpo, stracciatella e avocado

Per chi preferisce restare sulla terraferma, ci sono anche pasta al pomodoro, panini con salamella e contorni classici.

Orari

Venerdì e sabato dalle 19 alla 1

Domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Disponibile anche servizio di take away.

Menu completo

Antipasti

Tagliere di mare (Polpette di pesce, Spada marinato, Gamberi in salsa rosa, Cozze gratinate, Bruschetta con formaggio cremoso e salmone) 14 euro

Primi

Scialatielli alla pescatora 12 euro

Paccheri pesce spada e melanzane 11 euro

Pasta al pomodoro 7 euro

Secondi

Fritto misto 13 euro

Pesce spada al salmoriglio con insalatina 15 euro

Panino con polpo, stracciatella e salsa di avocado 11 euro

Panino con salamella 7 euro

Contorni

Patatine 4 euro

Insalata mista 4 euro

Dolci

Sorbetto al limone 4 euro

Tiramisù 5 euro

Programma

Venerdì

Ore 19 apertura evento, cucine e tiro a segno

21.30 Il karaoke di Ariele

Sabato

Ore 19 apertura evento, cucine e tiro a segno

21.30 Lice con TheCavers – PartyBand



Domenica

Ore 12 apertura evento, cucine e tiro a segno

15.00 chiusura

Ore 19 apertura evento, cucine e tiro a segno

21.30 Luciano e Paola (liscio) live

Divertimento per i più piccoli per tutto il weekend: i bambini potranno divertirsi con uno scivolo gonfiabile gratuito.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo grazie a oltre 1600mq di tensostruttura