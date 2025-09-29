A Bisuschio cinque serate per scoprire il cielo con “AstroOttobre 2025”

Cinque venerdì, cinque appuntamenti per viaggiare tra le meraviglie dell’Universo: a Bisuschio torna “AstroOttobre”, la rassegna promossa dall’Associazione Astronomica M42, che ogni anno porta conferenze divulgative a tema scientifico e astronomico nel cuore della Valceresio. L’edizione 2025 si svolgerà nei venerdì del 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, sempre alle 21:00, nel Maxi Salone del Comune di Bisuschio. L’ingresso è libero e l’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Un viaggio tra storia, scienza e percezione

Il primo appuntamento sarà venerdì 3 ottobre con la conferenza “Un Astronomo di nome Giorgio Baj”, a cura dell’Associazione M42, che renderà omaggio a una figura centrale nella storia dell’astronomia locale.

Il 10 ottobre, Alessandro Merga e Maurizio Bosetti guideranno il pubblico “Sotto il cielo del Monferrato”, con una serata dedicata all’osservazione del cielo e alle curiosità astronomiche legate a questa affascinante regione.

Il 17 ottobre sarà la volta di Silvia Masetti, protagonista di “AstroDoc – anatomia spaziale”, una conferenza che unisce medicina, spazio e tecnologia in un racconto accessibile e stimolante.

Dalla percezione alla musica delle stelle

Il 24 ottobre, Maurizio Bosetti proporrà una riflessione originale con la conferenza “Percezione – La realtà è come ci appare?”, un invito a esplorare i limiti dei nostri sensi e la costruzione della realtà che ci circonda.

Gran finale il 31 ottobre con Roberta Vegetti e “Il suono dell’Universo”, un evento che unisce scienza e arte: oltre alla conferenza, è prevista una mostra e un momento conviviale con rinfresco.