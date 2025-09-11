Varese
A Varese una serata con “Il meraviglioso mondo dei funghi”
Giovedì 11 settembre in sala Montanari una serata a cura di Mario Cervini dell’Associazione Micologica Bresadola con il Cai Varese
Una serata dedicata al regno dei funghi, con un viaggio ricco di immagini e curiosità sul loro ciclo di vita e sul fondamentale ruolo che essi svolgono nell’ecosistema naturale. Il tutto senza tralasciare l’aspetto della commestibilità e la prevenzione dall’eventuale consumo di specie tossiche
