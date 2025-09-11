Varese News

Tempo Libero

Varese

A Varese una serata con “Il meraviglioso mondo dei funghi”

Giovedì 11 settembre in sala Montanari una serata a cura di Mario Cervini dell’Associazione Micologica Bresadola con il Cai Varese

Il meraviglioso mondo dei funghi - A cura di Mario Cervini, Associazione Micologica Bresadola
Incontri

11 Settembre 2025

Una serata dedicata al regno dei funghi, con un viaggio ricco di immagini e curiosità sul loro ciclo di vita e sul fondamentale ruolo che essi svolgono nell’ecosistema naturale. Il tutto senza tralasciare l’aspetto della commestibilità e la prevenzione dall’eventuale consumo di specie tossiche

Maggiori Informazioni

11 Settembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.