“Attraverso i suoi occhi”: il libro di Michele Imperiali presentato a Varese

Michele Imperiali presenta il suo nuovo libro, “Attraverso i suoi occhi – Viaggio con l’anima di una donna invisibile”, in un evento che si terrà il 23 ottobre alle 17:30 presso la Biblioteca Civica di Varese in via Luigi Sacco, 9. L’autore dialogherà con il giornalista Maurizio Ferrari per raccontare la storia di Maria e l’importanza di guardare oltre le apparenze.

Il libro, edito da Vannini Editoria Scientifica e parte della collana ANFFAS “Uno per tutti e tutti per uno”, è un’esplorazione profonda della dignità umana e del valore della connessione. La storia si apre con una frase che coglie di sorpresa l’autore: “Maria ha gli occhi come il colore del mare. Sai che gli occhi sono la finestra dell’anima e tu devi averne una davvero bella”.

Dopo 13 anni, qualcuno si accorge di Maria, dimostrando che è possibile vedere e interagire con lei, andando oltre le sue apparenze e guardandola negli occhi. Il libro è un invito a riscoprire la bellezza della condivisione e a comprendere che ognuno ha un’anima preziosa che merita di essere vista.