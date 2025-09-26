Comerio, una giornata tutta dedicata al mondo Pokémon con Varese Retrocomputing

Domenica 12 ottobre all’Opera HUB una festa per appassionati e famiglie tra tornei, scuola di carte, valutazioni e cimeli vintage. Ingresso libero

Una giornata per immergersi nel mondo Pokémon, tra carte da gioco, videogiochi e cimeli da collezione. Succede a Comerio, dove domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 10 alle 18, Opera HUB (via Giuseppe Borghi 27) ospita una speciale edizione tematica di Varese Retrocomputing, in collaborazione con Crazy Comics e Fumetteria.

L’evento è pensato per coinvolgere grandi e piccoli, fan storici e nuovi giocatori, grazie a una serie di attività gratuite e continuative dedicate a uno dei fenomeni culturali più amati degli ultimi decenni.

Scuola Pokémon, tornei e valutazioni carte

Tra le proposte della giornata, spiccano le sessioni di scuola Pokémon dedicate ai principianti, attive dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. I più giovani potranno imparare le regole del gioco di carte con l’aiuto di istruttori esperti.

Per gli appassionati di collezionismo, sarà attivo un angolo delle valutazioni (negli stessi orari della scuola), dove alcuni esperti analizzeranno le carte da gioco dei partecipanti, offrendo pareri tecnici e consigli utili.

Videogiochi e cimeli per veri fan

Il pomeriggio sarà animato da un torneo del videogioco Pokémon Battle Revolution su Nintendo Wii. Le iscrizioni e le fasi di prova si terranno durante la mattina, mentre l’inizio del torneo è previsto per le 14.30.

Durante tutta la giornata sarà possibile esplorare un’esposizione di cimeli a tema Pokémon, tra cui carte rare, giochi da tavolo e videogiochi storici. Un’occasione per riscoprire il fascino della cultura pop videoludica e collezionistica in stile retrò.

Non mancheranno anche momenti di relax e convivialità grazie al bar / tavola calda, aperto per l’intera durata dell’evento, con proposte ispirate all’universo Pokémon.

Ingresso libero e omaggi per chi si registra

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ricevere un piccolo omaggio (fino a esaurimento scorte), è possibile registrarsi gratuitamente su https://join.pokemon.com

e creare il proprio Pokémon ID, utile anche per partecipare alle attività ufficiali del circuito Play! Pokémon.

Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la passione per i Pokémon, condividere esperienze e divertirsi con la famiglia o gli amici.