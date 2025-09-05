Varese News

Tempo Libero

Natale 2023

Bodio Lomnago - Evento sponsorizzato

Quattro giovedì, quattro occasioni per innamorarsi del gusto alla brace

Settembre si accende con “La grigliata di carne del Gallione”: quattro giovedì per gustare una selezione di carni alla brace, contorni, dessert e vino inclusi. Un’esperienza da vivere sotto le stelle di Bodio Lomnago

"La Brace del Gallione": quattro serate dedicate agli amanti della griglia alla brace
Incontri

11 Settembre 2025

Il crepitio della brace, l’aroma della carne che si diffonde nell’aria e l’atmosfera rilassata di una serata tra amici: a settembre il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago riaccende il fuoco dei suoi appuntamenti del giovedì, questa volta con un tema che ha già conquistato tanti ospiti in passato — e che torna in una veste ancora più golosa.

Dal 4 al 25 settembre, ogni giovedì sarà protagonista “La grigliata di carne del Gallione”, un menù fisso da 35€ pensato per chi ama i sapori decisi e il piacere di una cena all’aperto. Nel piatto, una grigliata mista che mette insieme il meglio della tradizione: salsiccia, coscia di galletto, pancetta fresca, controfiletto di manzo e coppa di maiale, accompagnati da contorni misti.

"La Brace del Gallione": quattro serate dedicate agli amanti della griglia alla brace

E, come da tradizione, il dessert cambierà ogni settimana, per chiudere la serata con un tocco di dolcezza sempre diverso.

"La Brace del Gallione": quattro serate dedicate agli amanti della griglia alla brace

Il menù comprende anche calice di vino, acqua, caffè e coperto, così da offrire un’esperienza completa e senza pensieri. Non mancano le alternative: sempre disponibili opzioni vegetariane e un menù bimbi a 15€, perfetto per chi viene con la famiglia.

Scegli la tua data, accendi il gusto 

Sotto il cielo settembrino, tra profumi avvolgenti e buon cibo, i giovedì del Gallione promettono di essere un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere una cena che è molto più di un pasto. Le date da segnare in agenda sono quattro:

  1. 4 settembre – scopri il menù

  2. 11 settembre – scopri il menù

  3. 18 settembre
  4. 25 settembre

Prenota chiamando il numero 0332 948196.

"La Brace del Gallione": quattro serate dedicate agli amanti della griglia alla brace

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13, 21020 Bodio Lomnago
T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram

5 Settembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.