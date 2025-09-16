Solidarietà e finanza etica: Incontro con Sabina Siniscalchi al circolo Quarto Stato

Un’importante serata di incontro e riflessione sul futuro di uguaglianza e solidarietà, promossa da Banca Etica in occasione dell’assemblea del Gruppo di Iniziativa Territoriale Varese

Il prossimo giovedì 18 settembre 2025, il Circolo Il Quarto Stato di Cardano al Campo ospiterà un’importante serata di incontro e riflessione sul futuro di uguaglianza e solidarietà, promossa da Banca Etica in occasione dell’assemblea del Gruppo di Iniziativa Territoriale Varese.

L’evento, che inizierà alle 19:30, vedrà la partecipazione della Vicepresidente di Fair Trade Italia, Sabina Siniscalchi, una figura di grande rilevanza nel panorama internazionale del commercio equo e solidale, ex Presidente di Oxfam Italia e già componente del CdA di Banca Etica.

La serata si articolerà in diverse fasi. Alle 19:30, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere una cena in compagnia dei soci e delle socie di Banca Etica. Successivamente, alle ore 21:00, Sabina Siniscalchi presenterà il progetto di Oxfam Italia, un’organizzazione che da anni è impegnata nella lotta contro la povertà e l’ingiustizia sociale, portando avanti progetti di sviluppo in tutto il mondo.

A seguire, alle 21:45, si terrà l‘elezione del Git (Gruppo di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica della provincia di Varese, un momento fondamentale per definire il futuro delle attività di Banca Etica sul territorio. La serata si concluderà alle 22:30 con un’ulteriore occasione di socializzazione, quando i soci attivi di Banca Etica e gli avventori del Circolo Il Quarto Stato potranno riprendere le chiacchiere e approfondire i temi trattati in un clima informale e aperto.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.