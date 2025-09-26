Varese News

Tempo Libero

Varese

Varese, all’Insubria un convegno sulla violenza filio-parentale: “Serve una rete più forte tra servizi e istituzioni”

Il 1° ottobre un evento formativo per far luce su un fenomeno in crescita ma ancora poco visibile, promosso da ASST Sette Laghi all’Università dell’Insubria

violenza
Incontri

01 Ottobre 2025

Si terrà mercoledì 1° ottobre 2025 nell’aula magna Granero Porati dell’Università dell’Insubria di Varese, in via Dunant, l’evento formativo “Violenza filio-parentale: ruolo dei Servizi e delle Istituzioni”, una giornata di approfondimento su un fenomeno delicato ma in costante crescita: la violenza agita dai figli nei confronti dei genitori.

Un convegno per rompere il silenzio

L’iniziativa, organizzata dalla dott.ssa Emanuela Coerezza, dirigente psicologo della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di ASST Sette Laghi, con il coordinamento scientifico del prof. Cristiano Termine, direttore della stessa struttura, si rivolge a operatori, educatori, assistenti sociali, psicologi e rappresentanti delle istituzioni per offrire strumenti e strategie condivise utili a fronteggiare questa forma di maltrattamento intrafamiliare, ancora poco conosciuta ma socialmente rilevante.

“Si tratta di comportamenti intenzionali, ripetuti e maltrattanti agiti dai figli verso i genitori – spiega il prof. Cristiano Termine – che si sviluppano spesso all’interno di contesti familiari caratterizzati da stili educativi estremi, comunicazione inefficace e mancanza di confini chiari”.

Le dinamiche del disagio e il peso della vergogna

A rendere particolarmente difficile l’emersione di questi casi è il sentimento di vergogna vissuto dai genitori vittime, che spesso li porta a non denunciare, isolandosi nel silenzio e rinunciando a chiedere aiuto per timore del giudizio sociale.

“Questo sentimento potente – continua il prof. Termine – paralizza le famiglie, alimentando la percezione di un fallimento genitoriale. È proprio questo clima emotivo a rendere invisibile un fenomeno che esiste ma resta nascosto, emergendo solo in minima parte rispetto alla reale diffusione”.

Rafforzare la rete di intervento

Il convegno del 1° ottobre si propone di potenziare la rete di collaborazione tra servizi sociosanitari, giustizia minorile, istituzioni educative e famiglie, promuovendo un approccio multidisciplinare e condiviso. L’incontro rappresenta un momento di confronto e formazione per riconoscere i segnali precoci della violenza filio-parentale e attivare percorsi di presa in carico efficaci e tempestivi.

Il programma dettagliato della giornata sarà diffuso nei prossimi giorni, ma è già possibile confermare la propria partecipazione contattando l’ASST Sette Laghi o seguendo gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’Università dell’Insubria.

26 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.