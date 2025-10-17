A Busto Arsizio la presentazione del racconto illustrato “Fetta”

Domenica 19 ottobre al Gagarin appuntamento con l’autore Marco Quaranta: “il racconto meraviglioso e contemporaneamente tenero di un agglomerato fatto di ingranaggi e motori che a dispetto delle apparenze racchiude un cuore dolcissimo”

Come una vera creatura fantascientifica, in una notte senza luna, Fetta viene al mondo in un contenitore colmo di metallo fuso e tanti altri ingredienti… Siamo alle pendici del monte Pelpi, a Bedonia, tra officine e bar di provincia nel pieno dell’organizzazione di una grande festa ricolma di birra, mani sporche di miscela e sgommate sui sentieri sterrati, quando improvvisamente la creatura appare dando il via alla storia.

Fetta nato per correre è il racconto meraviglioso e contemporaneamente tenero di un agglomerato fatto di ingranaggi e motori che a dispetto delle apparenze racchiude un cuore dolcissimo.

Il suo autore, Marco Quaranta, architetto e artista appassionato di motori, pescando dal legame fortissimo con il luogo delle sue vacanze e con l’intera comunità che lo abita, colloca questa sua prima storia illustrata un po’ surreale, nel cuore montagnoso dell’Emilia Romagna raccontando la relazione tra una macchina-supereroe dalle imprecazioni goffe, il prototipo di una bambina dal cuore esplosivo di nome Marika da lui trovata per caso e le persone che li accolgono.

Tra sorprese costanti, inseguimenti con alte cariche del governo che vogliono acciuffare la bambina per riappropriarsi della sua tecnologia all’avanguardia, velocità e motori, queste pagine trasformeranno le nostre paure in punti di forza.

Come lo stesso Fetta dice: “Solo chi ha una turbina nel cuore come noi può volare a più di 10.000 giri”. “Quindi adesso alzati e fai cantare il tuo motore!”

(Luisa Izzo – assistente alla regia-documentarista)