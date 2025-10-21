A Ternate una serata tra incontri, arte e musica per il benessere femminile

Ternate celebra l’Ottobre in Rosa (il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno) con una serata ricca di eventi a cura di Andos Ispra. Fragilità e Dignità al femminile, un percorso di civiltà è il titolo della rassegna in programma sabato 25 ottobre al Parco Berrini. Incontri, mostre e un concerto per una domenica sera tutta dedicata al benessere delle donne

A partire dalle 17:00 si potrà assistere alla mostra di quadri e sculture dell’artista Barbara Lecoq e alla mostra fotografica di due viaggiatori per passione: Marco Ferrario e Ferruccio Vischia.

Prevenzione, lotta alla violenza e benessere

Alle 18:00 spazio all’informazione con gli interventi con Davide Gaglione (Andos), l’avvocata Marzia Giovannini (Eos) e Rosalina Di Spirito (DonnaSiCura) per parlare di violenza di genere e della rete antiviolenza attiva in provincia di Varese.

Subito dopo, Rossana Beretta (Apeo) interviene per parlare di qualità di vita ed estetica oncologica, mentre la dottoressa Paola Zavagnin (Sankofa) illustra alcuni consigli per proteggere la propria dignità anche durante la malattia. Al termine degli incontri, l’intervento della dottoressa Letizia Carnelli (Sankofa) ispirato al “kinsugi”: la pratica giapponese di riparare le ferite con l’oro.

Ad introdurre gli incontri è la professoressa Francesca Rovera, responsabile della Brest Unit di Varese, che ricorda l’importanza della prevenzione.

Musica e solidarietà

Alle 21:00 parte la musica con il concerto di Carmen & Les Papillons, coinvolgente gruppo varesino. Il ricavato dell’evento è a sostegno delle attività di Andos Ispra per la prevenzione del tumore al seno.