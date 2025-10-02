Al Miv di Varese il busto originale di E.t: l’omaggio al maestro del cinema Rambaldi

Una giornata in sala insieme alle figure iconiche del cinema pop, a metà tra incubo e meraviglia. Carlo Rambaldi è stato l’artigiano e il poeta che ha dato corpo a creature ormai entrate nell’immaginario collettivo: il gigantesco King Kong, lo spietato Alien e l’indimenticabile E.T. l’extra-terrestre. Mostri sacri, del cinema e non solo, capaci di terrorizzare e commuovere milioni di spettatori sul grande schermo.

Dopo Roma e Venezia, anche Varese celebra il centenario della nascita del maestro – vincitore di tre premi oscar – con una mattinata-evento al Multisala Miv, sabato 11 ottobre 2025 alle 10.30, a ingresso libero fino a esaurimento posti. Al centro della scena ci sarà Daniela Rambaldi, presidente della Fondazione Carlo Rambaldi, in dialogo con il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi. Insieme guideranno il pubblico tra aneddoti, testimonianze e immagini rare, fino al momento clou: l’esposizione del busto originale di E.T., il volto alieno che ha conquistato il mondo.

«Carlo Rambaldi – sottolinea l’organizzazione, che fa sapere che le celebrazioni a novembre si sposteranno a Los Angeles e Hollywood – non è stato solo un maestro degli effetti speciali, ma un poeta della materia, capace di infondere anima e sentimento nella tecnologia, creando personaggi che ancora oggi parlano di noi, della nostra paura, della nostra meraviglia, della nostra umanità».

L’incontro, ideato e coordinato da Antonio Bandirali per l’Associazione Culturale Europea APS al JRC-Ispra, si svolge con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune di Varese. Dopo i saluti istituzionali e degli organizzatori, tra cui il presidente Giampiero Tartaglia, la parola passerà a Daniela Rambaldi e Matteo Inzaghi, per poi aprirsi al dialogo con il pubblico.

Per informazioni: segreteria@associazione-culturale-europea.eu, commerciale@multisalaimpero.com, Antonio Bandirali (whatsapp 3480425382).