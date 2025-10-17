AstroDoc: A Bisuschio si esplora l’anatomia spaziale

Appuntamento imperdibile a Bisuschio per tutti gli appassionati di scienza e medicina. Nell’ambito di AstroOttobre 2025, il Maxi Salone del Comune ospiterà, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21:00, la conferenza dal titolo affascinante: “AstroDoc – anatomia spaziale”.

L’evento, promosso dall’organizzazione M4Z, vedrà protagonista la dottoressa Silvia Masetti, che guiderà il pubblico in un’esplorazione di una delle frontiere più complesse e stimolanti della ricerca scientifica contemporanea: la medicina spaziale.

La conferenza sarà interamente dedicata all’analisi delle sfide mediche che l’essere umano incontra durante le missioni nello spazio. Saranno affrontati temi cruciali, dalle modificazioni fisiologiche che il corpo subisce a causa della microgravità agli effetti psicologici derivanti dall’isolamento prolungato. Un focus particolare sarà inoltre dedicato allo sviluppo di tecnologie sanitarie avanzate pensate appositamente per operare in ambienti extraterrestri.

La medicina spaziale, come sottolineato dagli organizzatori, non è solo una necessità per l’esplorazione, ma rappresenta un motore di innovazione che può avere ricadute significative anche sulla medicina terrestre.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi per “una serata speciale” all’insegna dello slogan: “Un piccolo passo per la medicina, un grande balzo verso il futuro.”

L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento posti.