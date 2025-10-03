Barasso, una serata tra libri e teatro con Daniele Ossola e il suo giovane investigatore

Venerdì 10 ottobre la Biblioteca Comunale ospita la presentazione del romanzo “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore”, con letture sceniche a cura di Daniela Cazzolaro e Antonio Macaluso

Una serata che unisce letteratura e teatro, per entrare nei pensieri di un giovane investigatore alle prese con i suoi primi casi. La Biblioteca Comunale di Barasso propone per venerdì 10 ottobre alle ore 20:45 un evento speciale: la presentazione del libro di Daniele Ossola, “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore”.

Una narrazione tra suspense e introspezione

Il romanzo racconta le inquietudini e i dilemmi di un giovane alle prese con i primi passi nel mondo dell’investigazione. Una storia che alterna ritmo serrato e profondità psicologica, e che si presta perfettamente alla drammatizzazione scenica, affidata per l’occasione alla voce e all’interpretazione di Daniela Cazzolaro e Antonio Macaluso.

Daniele Ossola: tra sceneggiature e narrativa

L’autore, Daniele Ossola, ha alle spalle una lunga esperienza nella scrittura teatrale, iniziata negli anni ’80. Durante un soggiorno a Liverpool, tra il 2010 e il 2013, ha scoperto la passione per la narrativa, dedicandosi con continuità alla scrittura di racconti e romanzi. Le sue opere si sono distinte in numerosi concorsi letterari a livello nazionale e internazionale, conquistando premi e riconoscimenti grazie a una scrittura capace di tenere insieme tensione, profondità e introspezione.

L’ingresso all’incontro è libero, e la serata si preannuncia come un’occasione preziosa per scoprire una voce originale del panorama letterario contemporaneo, in un’atmosfera raccolta e coinvolgente come quella della biblioteca di Barasso.