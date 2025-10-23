CERN, la magia della scienza in scena al Cine Grassi

Una serata da non perdere per tutti gli appassionati di scienza e meraviglia: lunedì 28 ottobre, alle ore 21, il Gruppo Astronomico Tradatese (GAT) porterà sul palco del Cine Grassi di Tradate la straordinaria esperienza della recente visita al CERN di Ginevra, il più importante centro di ricerca nucleare al mondo.

Dopo due anni di attese e tentativi, il GAT è riuscito lo scorso 21 ottobre a ottenere l’accesso con il numero massimo di partecipanti autorizzati, ben 35 visitatori, per un viaggio unico nel cuore della fisica delle particelle.

La serata, intitolata “CERN: la magia della visita diretta”, ripercorrerà le tappe dell’escursione nei luoghi della scoperta del Bosone di Higgs e di tante altre rivoluzioni scientifiche. Ma sarà anche l’occasione per scoprire cosa si nasconde dietro a un tunnel sotterraneo di 27 km, dove protoni sfrecciano 12.000 volte al secondo a temperature prossime allo zero assoluto (-271°C).

Dalla fisica teorica alla medicina, passando per Internet

Durante l’incontro si parlerà non solo di particelle subatomiche, LHC e detector come ATLAS e CMS, ma anche delle applicazioni pratiche di queste ricerche:

la nascita del web nel 1993, grazie a Tim Berners-Lee proprio al CERN;

la terapia protonica per il trattamento dei tumori;

l’utilizzo delle tecnologie sviluppate per la scienza pura nella vita quotidiana.

Un’esperienza immersiva, tra futuro e bellezza

Spazio anche al racconto della visita ai nuovi spazi espositivi, tra cui l’avveniristico Science Gateway progettato da Renzo Piano, inaugurato nel 2023 e finanziato da Stellantis. E naturalmente un passaggio simbolico al Globo della Scienza e dell’Innovazione, una struttura imponente e iconica che rappresenta il legame tra ricerca e umanità.

Un ritorno atteso: a 30 anni dalla visita ai tempi del Nobel di Rubbia

Il GAT torna al CERN dopo 30 anni, quando il gruppo aveva visitato il centro nel pieno dell’era del LEP e della scoperta del Bosone W da parte di Carlo Rubbia. Una testimonianza della continuità nella passione scientifica, che ancora oggi anima il gruppo tradatese, capace di coniugare divulgazione, curiosità e comunità.