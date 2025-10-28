“E io che volevo essere una principessa”: a Varese la presentazione del libro di Flavia Pini

Un racconto di cura, identità e verità quotidiane nel ruolo di caregiver. Appuntamento martedì 4 novembre a Erbacucca, con ospiti e riflessioni sul valore della relazione

Cosa succede quando la vita non segue il copione che avevamo immaginato? Da questa domanda nasce il libro “Ed io che volevo essere una principessa (ed invece sono una caregiver)”, scritto da Flavia Pini e in arrivo a Varese per una serata di parole autentiche, incontri e riflessioni.

La presentazione si terrà martedì 4 novembre alle ore 18.30 presso Erbacucca – Bottega Naturale, in via Nicostrato Castellini 45, nel rione di Casbeno. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il libro e l’autrice

Nel suo libro, Flavia Pini – già nota per il progetto “The Shape of Autism” – racconta con ironica delicatezza e verità il suo percorso di madre e caregiver, offrendo uno sguardo profondo su un ruolo che spesso la società riduce a una semplice etichetta.

Nessun vittimismo, nessun eroismo: solo la ricerca quotidiana di equilibrio e identità, tra aspettative disilluse e scoperte inaspettate. «È un libro che parla anche a chi non è caregiver – racconta l’autrice – perché è un invito a rivedere chi siamo davvero, al di là dei ruoli che ci assegnano o ci assegnamo».

Un dialogo aperto sulla cura

A dialogare con l’autrice ci sarà Alessandra Baruffato, autrice del libro “Occhi di Riso, Occhi di Luna” (diventato anche una serie podcast in collaborazione con VareseNews e Radio Materia) e presidente dell’associazione DAUN, impegnata nella costruzione di una nuova narrativa sull’inclusione e la sindrome di Down.

Ad arricchire l’incontro anche l’intervento della dottoressa Silvia Rinaldi, medico, psicologo clinico e presidente del Kiwanis Club Insubria, che affronterà il tema della cura e del riconoscimento reciproco tra chi dà e chi riceve sostegno.

Un’occasione per ascoltare, riflettere e dare voce a esperienze che spesso restano invisibili, ma che ogni giorno costruiscono relazioni, famiglie, futuro.