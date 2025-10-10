“Make-up e fascino”, a Gallarate un viaggio tra bellezza, emozioni e autostima con Paula De Gori

Una serata all’insegna della bellezza consapevole e dell’autostima, con un workshop pratico per scoprire il proprio stile personale

Mercoledì 15 ottobre alle 20.45 a Gallarate, alla libreria Librando – Libri in Movimento (corso Sempione 11, cortile interno), è in programma Make-up e fascino: l’arte di sentirsi belle sempre, un incontro dedicato all’arte della bellezza che sa emozionare e che rinforza l’autostima, curato dalla makeup artist Paula De Gori.

L’incontro è organizzato da LallaLand e propone ai partecipanti un viaggio tra bellezza, emozioni e autostima. Un momento di riflessione per imparare a sentirsi meglio con sé stesse.

Terminata la conferenza, ci sarà un piccolo laboratorio pratico, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire quali tonalità meglio valorizzano i propri tratti e ricevere degli spunti di bellezza personalizzati. In altre parole: trovare il proprio stile.

Per vivere pienamente l’esperienza, è richiesto ai partecipanti di portare con sé uno specchio di dimensioni adeguate e i propri prodotti di trucco.

Prenotazione obbligatoria e ingresso a offerta libera

L’ingresso all’evento è su prenotazione e a offerta libera. Per maggiori informazioni e prenotazioni, si può consultare la pagina we dell’evento a questo link.