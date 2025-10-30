Omaggio a Pasolini: a Villa Recalcati un evento a 50 anni dalla scomparsa

Poeti, attori e studiosi si incontrano a Varese per rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini. Un evento tra arte e memoria con interventi, letture e contributi multimediali.

Domenica 2 novembre alle 17, Villa Recalcati ospiterà un incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. L’evento, dal titolo “Pasolini | 1975 – 2025. Il poeta, il regista, il letterato, l’intellettuale”, offrirà un omaggio corale a una delle figure più complesse e influenti del Novecento italiano.

Sul palco interverranno Dino Azzalin, poeta e scrittore; Serena Nardi, attrice e regista; Gaetano Blaiotta, poeta ed editore; M. Elena Danelli, poetessa e scenografa; e Nicola Tosi, attore. A loro si affiancheranno i relatori Giuseppe Battarino dell’Università dell’Insubria e Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55. Il contributo multimediale sarà curato da Alberto Frigo.

L’incontro proporrà letture di poesie e brani di prosa accompagnati da colonne sonore tratte dai film di Pasolini, con l’obiettivo di restituire la complessità e la vitalità di un intellettuale che continua a influenzare la cultura contemporanea.

La serata, realizzata in collaborazione con Provincia di Varese, Varese Estense Festival Menotti, NEM Editore e Associazione GaEle, si concluderà con un brindisi in memoria del poeta e regista. L’ingresso è libero.