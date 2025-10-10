Varese News

Saronno celebra Agostino Vanelli: in un libro la storia del Sindaco della Liberazione

Il volume sarà presentato sabato 18 ottobre alle 11 nella Sala consiliare Agostino Vanelli, in  piazzale Santuario 7 a Saronno 

Saronno - foto storiche
Incontri

18 Ottobre 2025

Un volume per ricordare una figura simbolo della rinascita democratica saronnese nell’anno dell’80°della liberazione dal nazi-fascismo.

Il libro intitolato “Agostino Vanelli: Sindaco della Liberazione”, sarà presentato sabato 18 ottobre alle 11 nella Sala consiliare che porta il suo nome, in  piazzale Santuario 7 a Saronno.

L’evento, promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con Anpi Saronno e la Società Storica Saronnese, si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione e rende omaggio alla figura che ha guidato la città nel delicato periodo postbellico, segnando il ritorno alla democrazia e alla partecipazione civica.

Una figura chiave nella storia della città

Agostino Vanelli, medico e antifascista, fu nominato sindaco di Saronno subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Il libro ne ripercorre la vicenda personale e politica, restituendo il ritratto di un uomo che ha saputo interpretare i valori della Resistenza e trasformarli in scelte concrete per la ricostruzione democratica della città.

Gli interventi

Durante l’incontro interverranno Giuseppe Nigro, autore del volume, e la giornalista Luisa Beretta.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, con l’invito a partecipare rivolto in modo particolare a studenti, insegnanti e appassionati di storia locale.

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale donerà una copia del libro a tutte le biblioteche scolastiche di Saronno, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e far conoscere alle nuove generazioni il contributo fondamentale di Agostino Vanelli nella storia cittadina.

10 Ottobre 2025
di

