Saronno consegna la Ciocchina 2025: cinque benemerenze per dire “grazie” a chi rende migliore la città

Sabato 25 ottobre – alle 16 in Sala Vanelli – è in programma la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche Ciocchina 2025. L’evento sarà accompagnato dall’esibizione del Coro Alpe, in un momento pubblico di festa e gratitudine.

I destinatari della Ciocchina 2025 rappresentano mondi diversi, accomunati però da un forte senso di appartenenza e dedizione alla città. Dalla solidarietà allo sport, dalla cultura alla creatività, fino alla memoria storica: ogni premio racconta un pezzo di Saronno.

Questi i nomi scelti per l’edizione 2025:

Associazione Amici di Betania – Da anni impegnata nel sostegno alle persone in difficoltà, offre pasti caldi, assistenza e ascolto a chi ne ha più bisogno.

Associazione Micologica Bresadola – Gruppo “Giacomo Ceriani” di Saronno – Raggiunge nel 2025 i 50 anni di attività. Conosciuta per la Mostra micologica annuale, promuove la conoscenza del mondo dei funghi e dell’ambiente.

Ludovico Bini – Giovane atleta paralimpico saronnese di tennistavolo, vincitore della medaglia d’oro agli Europei giovanili disputati a Istanbul nel luglio scorso.

Paolo Legnani (in memoria) – Fondatore del Gruppo Storico “Sant’Antoni da Saronn”, è stato l’anima della rievocazione storica e della Festa di Sant’Antonio. Un riconoscimento postumo per onorarne l’eredità culturale.

Movimenti Production di Giorgio Scorza e Davide Rosio – La casa di produzione guidata dai due saronnesi ha firmato opere di successo come la serie di Zerocalcare per Netflix e “Topo Gigio, la nuova serie animata”.

«L’assegnazione della Ciocchina è il nostro modo di dire grazie a chi, ogni giorno, con passione e spirito civico, contribuisce a rendere Saronno una città migliore – dice la sindaca Ilaria Pagani – Le civiche benemerenze rappresentano uno dei momenti più alti della vita cittadina, un’occasione per esprimere pubblicamente riconoscenza verso chi, con spirito civico e passione, si mette al servizio del territorio e dei suoi abitanti»