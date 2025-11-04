A Bisuschio “L’ombra del tempo”: viaggio tra meridiane e orologi solari con l’esperto Roberto Baggio

Venerdì 7 novembre il Comune di Bisuschio ospita una serata divulgativa sull’uso del sole per misurare il tempo, tra scienza, storia e curiosità. La serata è organizzata dall’associazione astronomica Ipazia nell’ambito del Novembre Scientifico

Come ha imparato l’uomo a misurare il tempo osservando il sole? A questa affascinante domanda cercherà di rispondere l’incontro pubblico “L’ombra del tempo”, in programma venerdì 7 novembre alle 21 al Maxisalone del Comune di Bisuschio nell’ambito del Novembre Scientifico.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Astronomica Ipazia e condotto da Roberto Baggio, esperto e costruttore di orologi solari e meridiane, con una lunga esperienza sul territorio. Durante la serata, Baggio guiderà il pubblico in un racconto ricco di suggestioni, aneddoti e curiosità storiche, mostrando come sin dall’antichità il sole sia stato uno strumento fondamentale per scandire il tempo.

L’ingresso è gratuito e l’incontro è rivolto a un pubblico ampio, dagli appassionati di astronomia ai curiosi di storia e tecnologia.Oltre agli aspetti tecnici legati al funzionamento delle meridiane, l’intervento toccherà anche elementi culturali e simbolici, offrendo un’occasione per riscoprire un patrimonio scientifico e artigianale spesso poco noto ma di grande fascino.