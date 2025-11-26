A Bisuschio una serata dedicata alla scienza: la conferenza “Misurare i terremoti”

A guidare la serata sarà il dottor Gianlorenzo Franceschina, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Nell’ambito della rassegna Novembre Scientifico, l’Associazione Astronomica Ipazia propone un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza. Venerdì 28 novembre, alle ore 21, il Maxisalone del Comune di Bisuschio (sala consiliare) ospiterà la conferenza dal titolo Misurare i terremoti, un incontro pensato per avvicinare il pubblico ai temi della geofisica e della sismologia.

A guidare la serata sarà il dottor Gianlorenzo Franceschina, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che illustrerà in modo chiaro e accessibile come si rilevano i terremoti, quali strumenti vengono utilizzati e come i dati sismici contribuiscono alla comprensione del nostro pianeta.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco dedicato ai partecipanti.

L’Associazione Astronomica Ipazia rinnova così il proprio impegno nella divulgazione scientifica, proponendo momenti di approfondimento che uniscono qualità, accessibilità e condivisione.