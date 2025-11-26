A Maccagno si discute di pace e scenari internazionali: ospite il senatore Alessandro Alfieri

L’incontro si inserisce nel percorso di approfondimento e confronto che il circolo locale del PD porta avanti sul territorio. Introduce la serata Fabio Passera

Venerdì 28 novembre alle ore 21, il Punto d’Incontro di Maccagno ospiterà un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più caldi dell’attualità internazionale: i conflitti in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Un’occasione di riflessione dal titolo “Gaza, Ucraina: venti di pace e scenari di guerra”, promossa dal Circolo del Partito Democratico di Maccagno con Pino e Veddasca.

La serata si svolgerà presso l’Auditorium del Complesso di via Pietro Valsecchi, con ingresso libero. Al centro del dibattito ci sarà una domanda fondamentale: quale futuro ci attende, in Italia e nel mondo, alla luce dei conflitti che scuotono il nostro tempo?

A confrontarsi con il pubblico ci saranno: Alessandro Alfieri, senatore della Repubblica e componente della Commissione Esteri; Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Partito Democratico.

A introdurre e moderare la serata sarà Fabio Passera, consigliere provinciale di Varese ed ex sindaco di Maccagno.

L’incontro si inserisce nel percorso di approfondimento e confronto che il circolo locale del PD porta avanti sul territorio. In un momento storico in cui la guerra sembra prevalere sulla diplomazia, eventi come questo vogliono offrire uno spazio di analisi e dialogo.