A Verbania rivive in un libro la storia di Mora e Gibin, i “ragazzi d’oro” della Resistenza

Un appuntamento per ricordare, conoscere e riflettere. Venerdì 7 novembre alle 17.30, la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce ospita la presentazione del libro “Mora e Gibin. Due ragazzi d’oro” (Selvatiche Edizioni, 2025) di Angelo Vecchi, dedicato ai due giovani partigiani Ernesto Mora ed Enzo Gibin, uccisi il 23 febbraio 1945 a Cressa, nel Novarese, e insigniti della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Il libro ricostruisce le vite dei due giovani, le loro passioni, il lavoro in fabbrica, l’impegno nella lotta partigiana e il tragico epilogo a pochi mesi dalla Liberazione. Una storia che continua a vivere nel ricordo delle famiglie e nel patrimonio memoriale del territorio.

Angelo Vecchi, autore del volume, è storico e membro del Comitato scientifico della Casa della Resistenza. Laureato in Scienze storiche e dottore di ricerca in Storia, ha dedicato numerosi studi alla storia della Resistenza, dell’emigrazione italiana e delle trasformazioni sociali e industriali del Piemonte nord-orientale.

«La memoria è quello che ci rimane e tanto più questa memoria è feconda di insegnamenti se si cala nel tempo che viviamo, tragico, di guerra, di nuovi fascismi – scrive nella prefazione del libro Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi – Sta a noi, anche nella memoria di Ernesto ed Enzo, contrastare i mostri della guerra ritrovandoci umani fra gli umani».

Durante la presentazione, Angelo Vecchi dialogherà con Cinzia Alluvion. Seguiranno momenti di musica e lettura: Flavio Maglio proporrà canti e Chiara Ubert leggerà alcuni brani del libro.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.