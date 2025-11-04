Incontro “Un mare di solidarietà” – Testimonianza dalla Flotilla e sguardo su Gaza oggi

In un tempo in cui la tregua viene costantemente violata e Gaza continua a essere bombardata, diventa urgente mantenere alta l’attenzione su quello che sta succedendo alla popolazione palestinese, per non disperdere quel mare di solidarietà che ha animato le nostre piazze in questi mesi.

Mercoledì 5 novembre alle ore 21, presso la Cooperativa di Belforte (Viale Belforte 165, Varese), si terrà l’incontro pubblico cui protagonista sarà Paolo Romano, consigliere regionale e membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, che ripercorrerà le motivazioni politiche e umanitarie dell’iniziativa, e racconterà la missione in mare, l’abbordaggio, la detenzione nelle carceri israeliane e un’umanità che resiste nonostante tutto.

In dialogo con lui ci sarà Riccardo Tomaiuoli, varesino e membro della segreteria dei Giovani Democratici della Lombardia. Insieme proveranno a intrecciare testimonianza personale e attualità politica, a partire da una domanda centrale: cosa sta accadendo oggi a Gaza?

Questa serata non vuole essere solo il racconto di una missione, ma un momento collettivo: uno spazio in cui parlare non solo della Flotilla, ma soprattutto della condizione del popolo palestinese oggi, dei bombardamenti che non si fermano, della fragilità di una tregua che ogni giorno viene messa in discussione.

Un invito a esserci, ad ascoltare, a non far scivolare nel silenzio questo “mare di solidarietà”.