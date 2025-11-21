“Non basta dire basta”: una serata a Brebbia per sradicare la violenza di genere

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle 20,30 all’Auditorium della Scuola Don G. Macchi di Brebbia (in piazza Aldo Moro, 1) si terrà l’incontro “Non basta dire basta – Sradicare la violenza di genere e coltivare l’umano”.

L’iniziativa è promossa dal Centro ELPIS di Ispra, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Adamoli” di Besozzo, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione della violenza di genere e alla diffusione di una cultura fondata su rispetto, responsabilità e consapevolezza relazionale.

La serata sarà condotta dalle psicologhe Francesca Minari e Federica Schianni, professioniste del Centro ELPIS, da anni impegnate in progetti di educazione all’affettività e prevenzione della violenza in contesti scolastici e familiari.

Durante l’incontro saranno proposti spunti, strumenti e riflessioni utili per riconoscere e prevenire i segnali della violenza, promuovendo relazioni più sane e inclusive. Un’occasione per affrontare un tema complesso con uno sguardo costruttivo e attento al tessuto sociale e relazionale delle nostre comunità.

L’incontro è gratuito, ma i posti sono limitati. È richiesta l’iscrizione tramite questo link

L’invito è rivolto a famiglie, educatori, cittadini interessati a dare il proprio contributo nella costruzione di una società più equa e rispettosa.