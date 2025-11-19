“Ogni donna conta”, a Samarate un incontro contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Samarate promuove l’incontro pubblico dal titolo “Ogni donna conta – Consapevolezza, impegno e azione per contrastare la violenza di genere”, in programma venerdì 28 novembre 2025 alle ore 21.00 presso Villa Montevecchio, in via Lazzaretto 1.

L’appuntamento intende sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno ancora drammaticamente attuale, mettendo al centro il ruolo della prevenzione, della denuncia e dell’impegno condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile.

A portare la loro testimonianza saranno Cinzia Di Pilla, presidente del Centro Antiviolenza E.VA ODV, il Tenente Colonnello Andrea Poletto e il Maresciallo Rosanna Giovaniello della Tenenza dei Carabinieri di Busto Arsizio. La loro partecipazione offrirà un quadro chiaro sia degli strumenti di supporto già attivi sul territorio sia delle sfide ancora da affrontare.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Alla luce dell’importanza del tema e del livello dei relatori coinvolti, l’amministrazione comunale invita a partecipare numerosi.