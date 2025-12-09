Francesco Mazzupappa presenta “La contessa va in crociera” a Saronno

È uscito il 16 settembre 2025 “La contessa va in crociera”, l’ultimo romanzo di Francesco Muzzopappa, autore pugliese che vive da anni sul Lago Maggiore e già conosciuto per il successo di Affari di famiglia.

Il libro, pubblicato da Solferino nella collana “Narratori”, segna il ritorno dell’irresistibile contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, protagonista delle avventure più surreali e spassose create dalla penna dell’autore.

La contessa, alle prese con problemi economici sempre più pressanti e inseguita dall’Agenzia delle Entrate, teme un futuro in cui sarà costretta a rinunciare alle sue amate frolle di pasticceria per biscotti industriali. A offrirle una via d’uscita è Anna, la giovane che avrebbe potuto essere sua nuora se il figlio Emanuele – “decorativo, ma con molta aria tra un orecchio e l’altro” – non avesse mandato all’aria la relazione. L’idea è semplice e immediata: partecipare a una crociera come Vip pagata.

La contessa accetta, imbarcandosi proprio insieme a Emanuele. Ma la prospettiva di farsi largo tra mani sudate da stringere e sorrisi di circostanza non è l’unica preoccupazione: il viaggio potrebbe infatti rivelarsi l’occasione per riavvicinare il figlio ad Anna… o, al contrario, peggiorare ulteriormente la situazione in un ambiente fatto di tentazioni e leggerezza.

L’inizio della crociera non dissiparà i dubbi della protagonista, destinati anzi a crescere quando una notte di tempesta segnerà una svolta inattesa, aprendo un nuovo capitolo carico di interrogativi, contrattempi, peripezie e situazioni al limite. Ancora una volta, la contessa sarà chiamata a cavarsela con il suo inconfondibile aplomb, muovendosi tra personaggi bizzarri, scenari comici, disavventure climatiche e sentimentali, fino a scoprire che “si può sempre toccare il fondo, ma con eleganza”.

Con La contessa va in crociera, Muzzopappa conferma la sua vena umoristica – premiata nel 2017 con il Massimo Troisi e nel 2023 con il Premio Guareschi alla carriera – e riporta i lettori nella sua inconfondibile girandola narrativa, fatta di ironia brillante e personaggi memorabili.

Appuntamento per mercoledì 10 dicembre a Saronno presso Circle Bakery & Coffee Lounge, via Giuseppe Garibaldi 5. Appuntamento alle ore 18:30.