Alcolismo: cos’è e come si può uscirne, se ne parla a Cuveglio

Venerdì 30 gennaio alla Sala Polivalente di Cuveglio il Comune di Cuveglio, in collaborazione con Alcolisti Anonimi APS, i Gruppi Familiari Al-Anon e AGE Cuveglio ODV, organizza un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al tema del Disturbo da Uso di Alcol, una problematica che coinvolge non solo chi ne soffre direttamente, ma anche le famiglie e l’intera comunità.

La serata, dal titolo “Alcolismo: cos’è, come si può uscirne e tornare a vivere liberi”, si propone come un momento di informazione, riflessione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di far conoscere le possibili soluzioni e i servizi di supporto presenti sul territorio. All’incontro interverranno: il Dott. Fonzi, ex responsabile del SERD di Cittiglio; membri di Alcolisti Anonimi e dei Gruppi Familiari Al-Anon, che porteranno la loro esperienza e testimonianze dirette di auto mutuo aiuto.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente di Cuveglio. L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Amministrazione comunale e delle associazioni coinvolte nel promuovere una sensibilizzazione all’ascolto e al sostegno rivolto alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di disagio legate all’uso di alcol.