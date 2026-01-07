Angioletto Castiglioni, “una vita da testimone” al centro di due incontri a Busto Arsizio

Due appuntamenti dedicati alla memoria, alla riflessione e al confronto per non dimenticare. Auser Insieme Busto Arsizio, in collaborazione con Propositi di Filosofia e SpazioArs, propone “Attraverso la città con le biografie dei suoi cittadini”, un percorso di narrazione e dialogo in vista della Giornata della Memoria, in programma presso lo spazio FiliUrbani ai Molini Marzoli.

Il primo incontro si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 15.30 e sarà dedicato a “Angioletto” Castiglioni, figura di riferimento della memoria civile bustocca, raccontato da Giovanna Bonvicini. Il titolo dell’incontro è significativo: “Una vita da testimone”, un’occasione per ripercorrere episodi di resistenza, dignità e impegno attraverso la biografia di chi ha vissuto in prima persona momenti cruciali del nostro passato.

Il secondo appuntamento, lunedì 19 gennaio sempre alle 15.30, si intitola “SpazioIncontro: tra memoria, pensiero e immaginazione” e sarà un momento aperto di confronto e dialogo a partire dai racconti condivisi, per riflettere insieme sul valore della memoria oggi, in una società che rischia troppo spesso di dimenticare.

L’iniziativa è parte del progetto FiliUrbani – Argento in Forma, all’interno del programma B.Re.A.T.H.E. Generations sostenuto dall’Unione Europea e dalla Regione Lombardia, e coinvolge una fitta rete di realtà sociali e culturali del territorio.

Spazio FiliUrbani – Molini Marzoli, Busto Arsizio

Lunedì 12 e lunedì 19 gennaio – ore 15.30

Ingresso libero