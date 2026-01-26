Il Risorgimento torna protagonista a Varese con una conferenza sulla laicità mazziniana

L’Associazione Mazziniana Italiana di Varese dedica un pomeriggio all’approfondimento storico e civile con una conferenza focalizzata su uno dei temi portanti del pensiero risorgimentale: il concetto di laicità. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese.

Un dibattito sulla laicità dello Stato

Al centro dell’incontro ci sarà la relazione dal titolo «La laicità dello Stato in Giuseppe Mazzini». Il tema appare quanto mai attuale, analizzando come la visione del patriota genovese abbia contribuito a delineare il rapporto tra istituzioni civili e sfera religiosa in un’Italia che cercava faticosamente la propria unità e identità moderna.

La relatrice e il programma

L’evento vedrà come protagonista la dottoressa Doriana Giudici, già membro del CNEL, che offrirà una prospettiva esperta e documentata sulla materia. Ad aprire i lavori e introdurre il tema della serata sarà invece Leonardo Tomassoni, attuale Presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

Coordinate dell’evento a Varese

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Varese e si terrà nella cornice istituzionale di Palazzo Estense, in via Sacco. La sezione varesina dell’Associazione, intitolata a Giovanni Bertolè Viale, continua così la sua opera di divulgazione culturale aperta a tutta la cittadinanza.