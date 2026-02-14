Varese News

Tempo Libero

Agrate Brianza

Ad Agrate Brianza torna la mostra di vinili e cd per hobbisti

Per l’intera giornata saranno presenti espositori con migliaia di dischi in vinile, cd e dvd, tra rarità, edizioni da collezione e grandi classici.

Fiera Vinile
Incontri

22 Febbraio 2026

Nuovo appuntamento domenica 22 febbraio ad Agrate Brianza con la mostra di vinili e cd per hobbisti, in programma alla Città della Cultura – Auditorium Mario Rigoni Stern, in via G.M. Ferrario 53.

La manifestazione è organizzata da Late For The Sky e dall’Associazione culturale Rock Paradise, con il contributo del Comune di Agrate Brianza. Per l’intera giornata saranno presenti espositori con migliaia di dischi in vinile, cd e dvd, tra rarità, edizioni da collezione e grandi classici.

L’orario di apertura al pubblico è dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito e nelle vicinanze della struttura è disponibile un ampio parcheggio gratuito.

Oltre all’acquisto, sarà possibile anche scambiare dischi e cd direttamente con gli espositori, in un’occasione pensata per appassionati e collezionisti di ogni età.

14 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.